ماذا قال وزير الزراعة عن خطة النهوض بالقطاع محليا؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2022 - 21:24

ماذا قال وزير الزراعة عن خطة النهوض بالقطاع محليا؟

منذ 47 mins 31 March، 2022
تقارير مصورة - لبنان

خطةُ وزارةِ الزراعة تحصدُ موافقةَ مجلسِ الوزراء مجتمعًا، فهل تدخل حيزَ التنفيذ؟

المصدر: قناة المنار

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