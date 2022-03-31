رئيس الوزراء الإيطالي عن إمكانية قطع إمدادات الغاز الروسي: بعيدون عن الخطر

استبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن “يتم وقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الدول الأوروبية”. كذلك، أشار دراغي إلى أن “مدفوعات الغاز الروسي ستتم بعملتي الدولار واليورو، أما مسألة تحويلها إلى الروبل الروسي فهو شأن داخلي يخص روسيا”.

جاء تصريح دراغي في مؤتمر صحفي عُقد الخميس، والذي كشف خلاله رئيس الحكومة الإيطالية تفاصيل عن محادثته الهاتفية التي جرت أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده “لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى “الدول غير الصديقة”، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الروسية اليوم تقريرها إلى الرئيس الروسي عن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى أوروبا بالروبل الروسي بدلا من اليورو.

المصدر: روسيا اليوم