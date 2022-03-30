الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي ويصف الجلسة عقدها اليوم مجلس النواب المجمدة أعماله بأنها “خروج مفضوح عن القانون” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 23:22

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي ويصف الجلسة عقدها اليوم مجلس النواب المجمدة أعماله بأنها “خروج مفضوح عن القانون”

منذ 1 ساعة 30 March، 2022
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