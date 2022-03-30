الدفاع الروسية: المسلحون في خاركوف يواصلون استخدام السكان كدروع بشرية

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن المسلحين في خاركوف يعدون نقاط لإطلاق النار في الشقق السكنية بأمر من كييف ويهددون السكان بإطلاق النار على أصحابها حال معارضتهم.

وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: “يواصل القوميون استخدام تكتيك وضع معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية. يتم توجيه المسلحين بأمر مباشر من كييف – لاستخدام أي ممتلكات ومعدات خاصة بالسكان المدنيين يحتاجون إليها، ودخول الشقق وتجهيز نقاط إطلاق النار فيها، وعند أدنى استياء من أصحابها – يهددون بإطلاق النار عليهم في الحال”.

ووفقا له، فإن سكان خاركوف محاصرون من قبل النازيين الجدد، ومحتجزون كرهائن من قبل المسلحين كدروع بشرية، ولا يمكنهم المغادرة عبر الممرات الإنسانية، كما تتعرض سيارات المواطنين الشخصية لإطلاق النار من الأسلحة وقذائف الهاون.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض على أراضي جمهورية بيلاروس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

واختتمت أمس الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتي عُقدت في إسطنبول. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: سبوتنيك