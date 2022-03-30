خدمة حكومية ذاتية في منغوليا على مدار 24 ساعة

من أجل التحسين المستمر لبيئة الأعمال وتلبية احتياجات الشركات والجمهور بطرق متعددة في السنوات الأخيرة ، نفذت منطقة يوتشيوان في منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين خدمات المساعدة الذاتية مثل الدخول والخروج ، والضرائب ، والتأمين الطبي ، والضمان الاجتماعي ، صندوق الادخار ، التسجيل العقاري ، أعمال إدارة المرور ، ودفع المياه والكهرباء والتدفئة والراحة. تم دمج محطة الخدمة في قاعة الخدمة الحكومية لإنشاء “سوبر ماركت للخدمة الذاتية 7×24 ساعة للخدمات الحكومية”. في جميع الأحوال الجوية ، في أي وقت ، الخدمة الذاتية الفورية ” نموذج الخدمة الحكومية التي هي مريحة للناس والشركات أصبحت قناة وطريقة جديدة للشركات والجمهور للتعامل مع الأعمال التجارية.

المصدر: CCTV