خدمة حكومية ذاتية في منغوليا على مدار 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 18:58

خدمة حكومية ذاتية في منغوليا على مدار 24 ساعة

منذ 57 mins 30 March، 2022
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

من أجل التحسين المستمر لبيئة الأعمال وتلبية احتياجات الشركات والجمهور بطرق متعددة في السنوات الأخيرة ، نفذت منطقة يوتشيوان في منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين خدمات المساعدة الذاتية مثل الدخول والخروج ، والضرائب ، والتأمين الطبي ، والضمان الاجتماعي ، صندوق الادخار ، التسجيل العقاري ، أعمال إدارة المرور ، ودفع المياه والكهرباء والتدفئة والراحة. تم دمج محطة الخدمة في قاعة الخدمة الحكومية لإنشاء “سوبر ماركت للخدمة الذاتية 7×24 ساعة للخدمات الحكومية”. في جميع الأحوال الجوية ، في أي وقت ، الخدمة الذاتية  الفورية ” نموذج الخدمة الحكومية التي هي مريحة للناس والشركات أصبحت قناة وطريقة جديدة للشركات والجمهور للتعامل مع الأعمال التجارية.

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المصدر: CCTV

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