زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة الحدود الروسية المنغولية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 01:46

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة الحدود الروسية المنغولية

منذ 29 mins 12 January، 2021
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أخبار دولية - روسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة بمقياس ريختر، صباح يوم الثلاثاء، منطقة الحدود الروسية المنغولية.

وأفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل بأن الهزات الأرضية تم رصدها في حوالي الساعة 00:32 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع داخل منغوليا على بعد 182 كيلومترا من مدينة مورين و277 كيلومترا من جنوب غرب مدينة أنغارسك في مقاطعة إيركوتسك الروسية، مبينة أن عمقه كان 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقالت الهيئة الأوروبية المتوسطية إن قوة الزلزال بلغت مستوى 6.8 درجة بمقياس ريختر، ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن مركز الزلزال كان داخل منغوليا، مبينة أن سكان مقاطعة إيركوتسك ربما شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها من 4 إلى 5 درجات.

المصدر: روسيا اليوم

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