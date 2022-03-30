تجمع علماء جبل عامل هنأ بالعملية في شرق تل ابيب: أعادت للشعوب العربية المقاومة العزة والكرامة وطعم الانتصارات

بارك “تجمع علماء جبل عامل” في بيان، ب”العملية الفدائية البطولية التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة البارحة في بني براك شرق تل أبيب، والتي أسفرت عن قتل 5 صهاينة، وعن إصابة جميع المستوطنين بالذعر والرعب”، وقال: “إن العملية النوعية التي تنضم الى سابقاتها من العمليات البطولية التي نفذها المقاومون الفلسطينيون في الأسابيع الأخيرة، وقد جاءت في إطار الرد الأصدق على قمة الخزي والعار في النقب، لتعيد للشعوب العربية المقاومة العزة والكرامة وطعم الانتصارات”.

اضاف: “إن هذه العمليات هي الصوت الوحيد الذي يجب أن يسمعه العالم أجمع كردٍ على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وللتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وعلى أحقية القضية الفلسطينية وتمسك جميع الشرفاء بها. كما أن هؤلاء الشباب المخلص، الذين طلقوا الدنيا ثلاثا طامحين للنصر أو الشهادة، هم القدوة المثلى لروح الجهاد والمقاومة وجعل الاحتلال الإسرائيلي يدفع ثمن عدوانه وإرهابه واغتصابه للأرض والمقدسات، وهم الإثبات الأعظم لاستمرار المقاومة والتحدي للاحتلال بكافة مكوناته، مهما تكالبت الحكومات والقيادات والرؤوس الكبرى على القضية وأهلها”.

وهنأ “التجمع” “الشرفاء والمقاومين في مختلف أنحاء العالم بيوم الأرض الفلسطيني، حيث تحتفل أرض فلسطين اليوم بشبابها ودمائهم الطاهرة التي غذتها شرفا وكرامة، وحيث أبى الأحرار في فسطين إلا أن يكحلوا فجر هذا اليوم بالعزة والشرف والانتصارات”، مؤكدين أن “اليوم الذي لن يشعر فيه المستعمرون بالأمان للبقاء في أرض اغتصبوها آت لا محالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام