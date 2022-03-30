ميقاتي اطلع من حمية على أوضاع وزارة الأشغال واللقاءات التي عقدها في الكاميرون وفرنسا

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاربعاء وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وبحث معه شؤونا تتعلق بعمل وزارته.

وبعد الإجتماع، قال حمية “زرت اليوم الرئيس ميقاتي لإطلاعه على مختلف الأمور المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل واللقاءات التي عقدتها خارج لبنان في الكاميرون وفرنسا والتي تمحورت حول الهدف الأساس، وهو تهيئة الوضعية القانونية للمرافىء المتخصصة بالأنشطة البترولية وصيانة السفن على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط”.

وتابع حمية “أطلعت دولة الرئيس أنه، في خلال أسبوعين إن شاء الله، سيكون هناك مشروع قانون جديد لقطاع المرافىء في لبنان”، واضاف “كنا قد وعدنا مع بداية تشكيل الحكومة بالقيام بخطوات إصلاحية في وزارة الأشغال العامة والنقل لأن لدينا قناعة راسخة بأن الإصلاحات هي نهضة لبنان، وبالتالي فإن القانون الجديد لكل المرافىء اللبنانية يبقيها ملكا للدولة اللبنانية ولا يتضمن بيعا لأصول الدولة، إنما يمكن أن يكون التشغيل من قبل القطاع الخاص، ما يحفز ويشجع الإستثمارات من خارج لبنان ويدخل الفريش دولار الى البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام