السيد فضل الله: على الدول العربية الانفتاح على محيطها الإسلامي

دعا السيد علي فضل الله “الدول العربية للتعاون في ما بينها في كل ما يتصل بقضاياها المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، والانفتاح على محيطها الإسلامي بدلا من الانخراط في مشاريع استعداء الأصدقاء الحقيقيين واسترضاء الأعداء التاريخيين”.

وقال السيد فضل الله الاربعاء إن “المتغيرات التي تحدث في العالم على مستوى الحروب الكبرى كما يحصل في أوكرانيا، والتحديات الاقتصادية المترتبة عليها، وكذلك ما يصيب العالم صحيا كما في جائحة كورونا وانعكاسها على اقتصادات الدول، كل ذلك ينبغي أن يكون دافعا للدول العربية لكي تفكر وتخطط لمصالح شعوبها الاستراتيجية، وأن تخرج من حال التخبط الذاتي التي تبقيها على هامش الدول، أو أن تبقى أدوارها محصورة بما يريده الآخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام