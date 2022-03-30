الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 13:46
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حزب الله يحيي الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال الذين وجهوا صفعة قوية للعدو في قلب كيانه وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال
حزب الله : لقد أثبتت العملية الشجاعة أن لا مكان آمناً لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر
حزب الله : إن تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها يؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه
حزب الله : كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغير قرار الشعب مواصلة الجهاد
الاحتلال يُخضع كافة أفراد عائلة منفذ عملية بني براك ضياء حمارشة للتحقيق الميداني ويأخذ قياسات المنزل
قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وتشن حملة تفتيش واسعة
صحيفة معاريف تصف شهر آذار بالأسود بعد العمليات الفلسطينية التي حصلت خلاله
إعلام العدو: العمليات أعادت الصدمة لمن اختبرها في الجولات السابقة
الإعلام العبري: إصابة مستوطنين بجروح بطعن نفذه يهودي في نتانيا على خلفية جنائية
حركة الجهاد الإسلامي: لجعل ذكرى يوم الأرض محطة لتجديد الإجماع الفلسطيني على ثوابته الراسخة
حركة الجهاد الإسلامي: لن تفلح كل محاولات التطبيع في إضفاء الشرعية على الاحتلال الصهيوني لأرضنا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق له
جرى خلال اللقاء البحث في آخر الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الجهادية داخل الأراضي المحتلة عام 48
أجرى الطرفان تقييما عاما للأوضاع في المنطقة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاسها خصوصاً على القضية الفلسطينية
الخارجية اللبنانية: عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا الراغبين بالمغادرة قد تمت بنجاح
الناطق باسم تحالف العدوان: إيقاف العمليات العسكرية في اليمن يأتي دعما للجهود الأممية للوصول الى حلّ سياسي شامل
المبعوث الأميركي الخاص لليمن: إطالة الحرب في اليمن ساهمت في تعميق الفجوة بين الجوانب اليمنية
الدفاع الروسية: القوميون في أوكرانيا يستخدمون الكنيس اليهودي في أومان لأغراض عسكرية ولإثارة ضغط المنظمات اليهودية
وزير الخارجية الصيني بعد لقائه نظيره الروسي: علاقاتنا صمدت أمام التحديات الجديدة وحافظت على مسارها الصحيح
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا والصين ستنتقلان الى نظام عالمي متعدد الاقطاب وعادل
البنتاغون: روسيا أعادت تموضع عدد قليل من قواتها قرب كييف لكنها لم تنسحب وربما تتحضر لهجم كبير في مكان آخر من أوكرانيا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاستمرار بالاضراب والاعتصام لغاية الخامس من نيسان المقبل
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان يلتقي وزير الخارجية الروسي في موسكو ويعرض معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات
الخارجية الروسية: موسكو تدعو الاتحاد الاوروبي للتخلي عن نهج المواجهة تجاه روسيا في ضوء اقرار بروكسل لاستراتيجية الدفاع
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الامريكي جو بايدن العالم على حافة الكارثة
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
موسكو: التعهد بخفض التصعيد حول كييف ليس وقفا لاطلاق النار
الحكومة البريطانية: لاحظنا انخفاضا في وتيرة القصف الروسي بمحيط العاصمة الاوكرانية كييف
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد
منذ 51 mins
30 March، 2022
اخبار اوكرانيا
الأمن الروسي
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