الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 13:46

الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد

منذ 51 mins 30 March، 2022
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