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March 30 2022 - 13:44

اجتماع “للكابينت” الصهيوني اليوم ورفع حالة التأهب في القبة الحديدية على حدود غزة

منذ 58 mins 30 March، 2022
العدو الاسرائيلي على حدود غزة
عربي وإقليمي - كيان العدو

يعقد المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، اليوم الاربعاء اجتماعاً  في أعقاب عملية “بني براك” قرب تل أبيب ، التي أسفرت عن مقتل 5 صهاينة وإصابة آخرين واستشهاد منفذ العملية التي زعمت وسائل الاعلام العبرية إنه من بلدة يعبد بجنين، بمساعدة اثنين آخرين.

وقال جيش الاحتلال ان” قواته رفعت حالة التأهب في القبة الحديدية في جنوب فلسطين المحتلة”.

وقرر وزير الاستخبارات “الاسرائيلي” “اليعازر شتيرن” قطع زيارته للإمارات والعودة فوراً للمشاركة في اجتماع الكابينت المقرر اليوم في اعقاب عملية “بني براك”.

ووفق إحصائية العمل المقاوم فإن 11 صهيونيا قتلوا خلال أسبوع في 3 عمليات ضربت العمق الإسرائيلي.

وبحسب قناة “ريشت كان”، فإن الشرطة الإسرائيلية قررت لأول مرة منذ حرب “سيف القدس” رفع مستوى التأهب في صفوف أفرادها إلى أعلى مستوى.

فيما قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته بأربع كتائب أخرى غير التي أعلن عن نشرها بعد عملية الخضيرة، للعمل على خط التماس مع الضفة الغربية، فيما سيتم تعزيز قواته على حدود غزة.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني، أنه تقرر منع العمال الفلسطينيين من دخول مناطق الخط الأخضر اليوم الاربعاء.

المصدر: فلسطين اليوم

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