“لجان المقاومة” باركت عملية تل ابيب: تشكل خيبة جديدة للمنظومة الأمنية للعدو الصهيوني

باركت “لجان المقاومة الوطنية” في فلسطين العملية البطولية بحي بني براك في “تل أبيب” والتي أدت إلى مقتل 5 صهاينة وجرح آخرين. وأكدت “أنها تشكل فشلا وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية للعدو الصهيوني”.

وقالت اللجان في بيان لها مساء الثلاثاء إن “العملية الفدائية في (بني براك في مدينة تل أبيب) تثبت أن أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم يمتلكون روح المقاومة والتضحية والعطاء العظيمة للرد على العدوان الصهيوني المتواصل على كافة مكونات وفئات الشعب”.

وأضافت اللجان ان “العملية البطولية في (حي بني براك) في مدينة (تل ابيب) تبرهن أن ثورة شعبنا الفلسطيني ستتواصل وستزداد اشتعالا وكل محاولات اجهاضها عبر الاعتقالات والتشويه ستفشل أمام إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الثائر”.

وحيت اللجان “ثوار شعبنا وأبطاله الذين نفذوا العملية البطولية في مدينة تل أبيب ويردون الصاع صاعين”، ودعت “الشباب الثائر في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى المزيد من العمليات والضربات الموجعة للعدو الصهيوني ومستوطنيه المجرمين للجمه وردعه على تغوله وجرائمه بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم