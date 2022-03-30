حماس باركت عملية تل ابيب: المقاومة الشاملة ستتواصل ردعا للاحتلال الاسرائيلي

باركت حركة حماس العملية البطولية ضد جنود الاحتلال الصهيوني، في منطقة ما يسمَّى “تل أبيب” والتي نفذها مقاومون فلسطينيون، مساء الثلاثاء وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المحتلين الصهاينة.

وأكدت الحركة ان “كل العمليات البطولية التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.

وقالت الحركة “إننا حذرنا الاحتلال مراراً من مغبّة تصعيد انتهاكاته وجرائمه، فشعبنا الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، وسيتصدّى لإرهابه بكلّ الوسائل وسيحمي قدسه وأقصاه وكامل أرضه المحتلة، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، التي ستتواصل ردعاً للاحتلال، وكبحاً لجماح عدوانه، حتّى رحليه عن أرضنا”.

المصدر: فلسطين اليوم