اعتصام الطاقم التمريضي في مستشفى السان جورج احتجاجاً على الإعتداءات العنفية المتكررة التي تشهدها المستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 18:44

اعتصام الطاقم التمريضي في مستشفى السان جورج احتجاجاً على الإعتداءات العنفية المتكررة التي تشهدها المستشفيات

منذ 39 mins 29 March، 2022
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