اعتصام الطاقم التمريضي في مستشفى السان جورج احتجاجاً على الإعتداءات العنفية المتكررة التي تشهدها المستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2022 - 18:44
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض طلب الرئيس نجيب ميقاتي بتحويل الجلسة التشريعية لجلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة
مجلس النواب يقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023 وفتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات
مجلس النواب يقر القانون الرامي الى الزام المصارف بصرف مبلغ 10.000 دولار للطلاب الذين يدرسون في الخارج قبل 2020/21
النائب محمد رعد: المعركة الانتخابية هي معركة سياسية سنعمل عبرها على توجيه رسالة لأعداء الخارج بأنهم لن ينالوا من صمودنا
النائب رعد: "الإسرائيليون" لا يمكنهم أن يهددونا بشيء فلبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخ و"يسترجي الإسرائيلي يقرب"
الشيخ علي الخطيب: لضرورة التعاطي بحكمة ومسؤولية في معالجة الأزمات والتفاهم على إنتاج الحلول بعيداً عن التعصب والطائفية
وزارة الاقتصاد تعلن رفع سعر ربطة الخبز ليصبح: وزن 385 غراما 7000 ليرة و815 غراما 11000 ليرة و1085 غراما 14000 ليرة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان يلتقي وزير الخارجية الروسي في موسكو ويعرض معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات
ائتلاف شباب 14 فبراير: قمة النقب تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وندعو الشعوب العربية إلى رفضها وتعرية المشاركين فيها
الخارجية الإيرانية تدين قمة النقب: أي محاولة للتطبيع مع الإرهابيين الصهاينة تعد خنجراً في ظهر الشعب الفلسطيني
الخارجية الروسية: موسكو تدعو الاتحاد الاوروبي للتخلي عن نهج المواجهة تجاه روسيا في ضوء اقرار بروكسل لاستراتيجية الدفاع
الدفاع الروسية: تقليص النشاط العسكري بشكل كبير في كييف وتشرنيهيف نظراً لانتقال المفاوضات حول الضمانات إلى المجال العملي
رئيس الوفد الروسي المفاوض: المفاوضات في اسطنبول كانت بناءة وتلقينا مقترحات أوكرانية لدراستها وتقديم الرد المناسب عليها
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: سنوافق على الحياد شرط وجود ضمانات أمنية وسنجري استفتاء عاماً بشأن أي اتفاق مع روسيا
وزير الخارجية التركي: نتوقع مفاوضات في الأيام المقبلة للحديث عن بنود الاتفاق وعن لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني
بلجيكا تعلن طرد 21 دبلوماسيا روسيّاً وهولندا 17 دبلوماسيا بسبب ما وصفتها "اعمال تجسس وتهديد الامن القومي"
قوات الاحتلال الصهيوني تمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم وتطلق قنابل الصوت والغاز باتجاههم شرق نابلس
وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل طيار ونجاة آخر إثر تحطم طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية في وهران غرب البلاد
الخارجية الروسية تستدعي سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وتبلغهم طرد عدد من دبلوماسييهم رداً على طرد دبلوماسيين روس
وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل طيار ونجاة آخر إثر تحطم طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية في وهران غرب البلاد
البنتاغون يعلن أنه سيرسل 6 طائرات تشويش تابعة للبحرية الأميركية إلى ألمانيا لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي
وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل طيار ونجاة آخر إثر تحطم طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية في وهران غرب البلاد
وزير الاقتصاد الألماني: دول مجموعة السبع اعتبرت مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير مقبولة"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يمكن عزلنا فشركاؤنا كثر كالصين والهند ودول الشرق الأوسط وافريقيا
لافروف: نزع السلاح وإزالة النازية في أوكرانيا بنود رئيسة لنا في اتفاقيات مستقبلية مع كييف
لافروف: نرغب في نجاح المفاوضات مع الأوكرانيين في اسطنبول وأن تؤدي لوقف قتل المدنيين في دونباس من قبل نظام كييف
الكرملين: من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول اليوم وقد تعقد غدا
الكرملين: تصريح الرئيس الأميركي التي وصف فيها نظيره الروسي بأنه "جزار" هو من دون شك مثير للقلق
رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو كمساعدات ودعم للوقود للتخفيف من تداعيات حرب أوكرانيا
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة عسكرية "ساحقة" ولا يمكن وقفها
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اعتصام الطاقم التمريضي في مستشفى السان جورج احتجاجاً على الإعتداءات العنفية المتكررة التي تشهدها المستشفيات
منذ 39 mins
29 March، 2022
مستشفى السان جورج
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