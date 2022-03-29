بكين: الضغط الاميركي على الصين وروسيا لن ينجح

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين إن محاولات واشنطن للضغط على موسكو وبكين لن تنجح.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في إفادة صحفية اليوم معلقا على استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة: “التقرير الذي قدمه البنتاغون إلى الكونغرس الأمريكي يعج بأفكار حقبة الحرب الباردة وعقيدة الكتل. الصين وروسيا دولتان كبيرتان، ولن تنجح خطط الولايات المتحدة ومحاولاتها لممارسة الضغط عليهما”.

وأشار المتحدث الصيني، إلى أنه يجب على واشنطن إعادة النظر في التزاماتها تجاه الأزمة في أوكرانيا، والتوقف عن “خلق أعداء وهميين”، والتوقف عن تجاهل المخاوف الأمنية للدول الأخرى.

ويوم أمس الاثنين، سلمت وزارة الحرب الأمريكية إلى الكونغرس نسخة من استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة. ونصت الوثيقة على أن الصين هي “أهم منافس استراتيجي والمتحدي الرئيسي” للولايات المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم