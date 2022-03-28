تشيجوف: رفض الأوروبيين لمصادر الطاقة الروسية سيكون بمثابة انتحار

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الإثنين، أن آلية الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي ستتضح الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن تخلي أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيكون بمثابة الانتحار.

وقال تشيجوف لقناة “روسيا 24”: “أعتقد أنه في الأيام المقبلة سيتم توضيح آلية هذه الحسابات وتصبح جاهزة للإعلان ومنحهم الفرصة لمعرفة ذلك. لا أرى وضعا حرجا هنا، التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، على ما أعتقد، سيكون نوعا من الانتحار في هذه المرحلة لدول الاتحاد الأوروبي”.

وأشار تشيجوف إلى أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، وأن رد الفعل الأوروبي تجاه تحويل المدفوعات إلى الروبل كان “أوليا” و”عاطفيا”.

ووفقا له، فإن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل كان بمثابة صدمة “مؤكدة” لأوروبا، فقد أدى إلى تثبيط عزيمة السياسيين الأوروبيين وشركات الطاقة على حد سواء.

المصدر: سبوتنيك