كركي عضوا في مكتب الاتصال الفرنكوفوني للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي

شارك مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي بتاريخ 24-3-2022 عن بُعد، في حفل اطلاق اعمال مكتب الاتصال الفرنكوفوني الذي استحدثته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك برعاية وحضور الامين العام للجمعية مارسلو ابي رميا كايتانو.

وتكمن اهمية مكتب الاتصال هذا في استجابة نشاطاته لاحتياجات واولويات المنظمات الاعضاء من جميع انحاء العالم الذين يستخدمون اللغة الفرنسية كلغة للعمل.

وقد تم تعيين كركي عضوا في اللجنة التوجيهية لمكتب الاتصال الفرنكوفوني بصفته مدير عام لمؤسسة ضمان اجتماعي عضوا في الفرنكوفونية، فمؤسسة الضمان الاجتماعي اللبناني هي واحدة من 89 مؤسسة فرنكوفونية من 32 بلد حول العالم.

وتم خلال هذا الحفل عقد طاولة مستديرة تمحورت حول مواضيع ثلاثة وهي:

– أهم الاولويات والتحديات التي تواجهها مؤسسة الضمان الاجتماعي في كل من الدول الاعضاء في المكتب.

– التدابير المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية.

– آلية الاستفادة من مكتب الاتصال الفرنكوفوني لجهة تحسين اوضاع المنظمات الاعضاء في مجتمع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

المصدر: بريد الموقع