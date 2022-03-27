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March 27 2022 - 23:38

حركة المجاهدين: عملية الخضيرة رد طبيعي على قمة محور الشر التطبيعية التي عقدت في النقب

منذ 1 ساعة 27 March، 2022
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية العملية البطولية في مدينة الخضيرة، مشيرة الى أنها تقدر عاليا جهد المنفذين الذين اثبتوا ان العدو الصهيوني هو كيان هش وجيش واهي.

وقالت الحركة في بيان لها مساء الاحد إن “هؤلاء الأبطال اثبتوا ان شعبنا في كافة مناطق تواجده موحد على قلب رجل واحد وقادر على تغيير المعادلة والواقع الذي يحاول العدو الصهيوني ان يفرضه على أهلنا في الداخل المحتل”.

وأكدت الحركة أن “هذه العملية هي الرد العملي والطبيعي على قمة محور الشر التطبيعية التي عقدت في النقب المحتل رغم الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المحتل بحق أهلنا وارضنا المحتلة”.

ووجهت الحركة “التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل القابضين على الجمر ويمثلون رأس الحربة في ميدان المواجهة مع هذا العدو المفسد”.

المصدر: فلسطين اليوم

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