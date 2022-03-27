قالن: أردوغان يخطط لإجراء محادثات مع بوتين

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم، إن رئيس بلاده رجب طيب أرودغان يخطط في القريب العاجل لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف قالن، الذي يشغل كذلك منصب كبير مستشاري الرئيس التركي، أثناء مشاركته في منتدى الدوحة الدولي: “تحدث الرئيس أردوغان مع بوتين بشأن القضية الأوكرانية، ويعتزم التحدث معه مرة أخرى حول ذلك في الأيام المقبلة”.

في وقت سابق، قال أردوغان، إن الحل النهائي للأزمة الأوكرانية يستدعي الاستناد إلى صيغة موثوقة تقبلها موسكو وكييف والمجتمع الدولي.

وأضاف أن أولوية أنقرة هي عقد قمة ثنائية بين بوتين وزيلنسكي.

وجدد أردوغان استعداد بلاده للعب وساطة بهدف تسوية شاملة للأزمة.

المصدر: وكالات