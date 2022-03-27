أكثر من 12.5 ألف لاجئ من دونباس عبروا حدود روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت مديرية حرس الحدود في مقاطعة حرس الحدود، في بيانها اليوم، إن أكثر من 12500 لاجئ من دونباس عبروا الحدود مع روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان أنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر أكثر من 12500 مواطن الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في مقاطعة روستوف”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الروس قاموا بإجلاء 90 شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “يوم أمس، نظم الجيش الروسي عملية نقل آمنة لتسعين شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا، من مقاطعة خيرسون في أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية”.

المصدر: روسيا اليوم