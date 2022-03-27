9575 مهندسا شماليا ينتخبون اليوم أربعة أعضاء

انطلقت العملية الانتخابية في مقر نقابة المهندسين في طرابلس، لانتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس النقابة في فروع المدنيين الاستشاريين، المعماريين الاستشاريين، الموظفين في القطاعين الخاص والعام، المهندسين الزراعيين والمتعهدين وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية والزراعية وذوي الاختصاصات المختلفة.

افتتحت صناديق الاقتراع عند التاسعة والربع صباحا، وأعطى النقيب بهاء حرب إشارة إغلاق الصناديق والبدء بالعملية الانتخابية التي تتنافس فيها لائحتان مكتملتان، الأولى لائحة “المهندسون المستقلون” وهم جوزيف نمنوم وسهير ليلى ونسرين أيوبي ومرسي المصري، والثانية “انتخب نقابة المهندسين” وتضم كلا من صفوان الشهال وهلا تامر وعلي هرموش وانطوان الخواجه وناهد الغزال.

يبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخاب وسددوا اشتراكاتهم 9575 مهندسا من أصل 12264 مسجلين على لوائح النقابة.

ونوه حرب ب “الأجواء الإيجابية” التي ترافق الانتخابات، واصفا إياها ب “الودية في ظل تنافس رياضي، فالأمور تعود الى ما كانت عليه من المودة والمحبة بين الفائزين والخاسرين، ويعملون جميعا في خدمة النقابة والمهندسين”.

ولفت الى أن “المعركة اليوم نقابية بامتياز، من دون أي تدخل سياسي أو حزبي”.

وتقفل صناديق الاقتراع عند الخامسة عصرا، لتبدأ بعد ذلك عملية الفرز الإلكتروني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام