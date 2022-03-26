رئيس الوفد الوطني يدعو النظام السعودي لإثبات جديته بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية

دعا رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، النظام السعودي إلى اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية. وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر” على النظام السعودي اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية التي أعلنها الرئيس المشاط وذلك بالاستجابة لوقف اطلاق النار وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية من اليمن.

وأضاف عبد السلام “عندها يحل السلام ويحين الحديث عن الحلول السياسية في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو إنساني”.

وكان الرئيس مهدي المشاط أعلن عن تقديم مبادرة من جانب واحد تتضمن عدة بنود أهمها إيقاف استهداف العمق السعودي وكافة العمليات العسكرية في الداخل لمدة 3 أيام.

المصدر: المسيرة نت