الشيخ قاسم: خدم أهل هذه المنطقة مشروع مواجهة الاحتلال في الجنوب كما عملوا على مواجهة التكفيريين في السلسلة الشرقية وقدّموا عطاءات تبدأ ولا تنتهي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 18:06
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حزب الله يطلق الماكينة الانتخابية في دائرتي بعلبك ـ الهرمل وزحلة برعاية نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم
الشيخ نعيم قاسم: نعمل جنباً إلى جنب مع حركة أمل لإنجاح اللوائح في مختلف المناطق
الشيخ قاسم: نحن ندعو إلى الخط السيادي المقاوم الذي حقق إنجازات في التحرير وكسر "إسرائيل" ودحر التكفيريين
الشيخ قاسم: لم نقل يوماً بأننا بديل عن الجيش ولن نكون بديلاً عنه بل يجب أن يقوم بدوره في تحرير الأرض ونحن عامل مساعد
الشيخ قاسم: ندعو إلى الدولة العادلة التي تحقق الإنماء المتوازن ويعطي المسؤولون فيها من أنفسهم لخدمة الناس
القاضية غادة عون تناشد مجلس القضاء الأعلى التدخل لوقف الحملات الشعواء على القضاة "لعدم تعميم الفجور الإعلامي"
اليمنيون يحيون الذكرى السنوية الـ7 للصمود الوطني بوجه العدوان السعودي الأميركي بمسيرات جماهيرية في مختلف المحافظات
مفتي الديار اليمنية: مقبلون على العام الثامن بثبات وصمود وإيمان ويجب أن نصبر في مواجهة العدوان لأن ثمرة الصبر النصر
8 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال ونساء بغارات للعدوان السعودي الأميركي على حي حدة السكني في العاصمة اليمنية صنعاء
آلاف الفلسطينيين يحيون فعاليات يوم الأرض في مخيم ملكة شرق غزة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: إحياء فعاليات يوم الأرض يؤكّد أن أبناء شعبنا يحملون راية فلسطين من جيل إلى جيل
زياد النخالة: العمليات الفردية مظهر من مظاهر مقاومة شعبنا ويجب أن تدفع قوى المقاومة إلى تنظيم صفوفها أكثر
النخالة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وهي الوحيدة التي تدفع ثمن هذا الدعم
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية
الخارجية الإيرانية: نعارض اتفاق الكويت والسعودية لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك مع إيران ونحتفظ بحقنا بالاستثمار فيه
رفع جلسة مجلس النواب العراقي وتحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
الدفاع الروسية: الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا تحققت والتركيز الآن على تحرير دونباس
الدفاع الروسية: تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود الأوكرانية وسط وجنوب البلاد بصواريخ مجنحة عالية الدقة
سلطات كييف: القوات الروسية دخلت مدينة سلافيوتيتش القريبة من تشيرنوبل
اجتماع بين وزراء الدفاع والخارجية الأميركيين والأوكرانيين في وارسو بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن
بايدن: أمن واستقرار أوروبا مهم للولايات المتحدة ولا يمكن أن نسمح بأي إخلال بهما
بايدن: الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها إزاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا عبر استقبال نحو 100 ألف لاجئ
صندوق النقد الدولي يصادق على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر اللبنانيين بتقديم التوقيت ساعة واحدة اعتباراً من منتصف الليلة عملاً بالتوقيت الصيفي
القوات المسلحة اليمنية: استهداف منشات ارامكو في جيزان ونجران باعداد كبيرة من الطائرات المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: قصف اهداف حيوية في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بصواريخ بالستية
مجموعة السبع: ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وزيادة الإمدادات
إعلام كوريا الشمالية: الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على تجربة الصاروخ الباليستي واعتبره ردعا للحرب النووية
كيم جونغ أون: كل من يحاول خرق أمن بلادنا سيدفع ثمنا باهظا وقادرون على احتواء أي محاولة عسكرية أميركية
وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة هي الأولى له الى كابول قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء جيران أفغانستان
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الشيخ قاسم: خدم أهل هذه المنطقة مشروع مواجهة الاحتلال في الجنوب كما عملوا على مواجهة التكفيريين في السلسلة الشرقية وقدّموا عطاءات تبدأ ولا تنتهي
منذ 2 ساعة
26 March، 2022
البقاع
الشيخ نعيم قاسم
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