الشيخ قاسم: خدم أهل هذه المنطقة مشروع مواجهة الاحتلال في الجنوب كما عملوا على مواجهة التكفيريين في السلسلة الشرقية وقدّموا عطاءات تبدأ ولا تنتهي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 18:06

الشيخ قاسم: خدم أهل هذه المنطقة مشروع مواجهة الاحتلال في الجنوب كما عملوا على مواجهة التكفيريين في السلسلة الشرقية وقدّموا عطاءات تبدأ ولا تنتهي

منذ 2 ساعة 26 March، 2022
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