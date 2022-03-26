الدفاع الروسية : تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير بأوكرانيا بصواريخ “كاليبر”

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أنه تم تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير بأوكرانيا بصواريخ “كاليبر”.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: “خلال نهار 25 مارس، دمرت الصواريخ المجنحة البحرية عالية الدقة من طراز “كاليبر” مخزنًا للذخيرة والأسلحة بالقرب من قرية فيليكي كوروفنيتسي بمنطقة جيتومير”.

وأضاف كوناشينكوف أن “الصواريخ المجنحة “اونيكس” تدمر قاعدة وقود في منطقة نيكولاييف كان يتم من خلالها تزويد مجموعات من القوات الأوكرانية في الجزء الجنوبي من أوكرانيا بالوقود”.

المصدر: سبوتنيك