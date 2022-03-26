اليمن : 8 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال ونساء في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على حوش الهيئة العامة للتأمينات في حدة بمديرية السبعين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 10:18

اليمن : 8 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال ونساء في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على حوش الهيئة العامة للتأمينات في حدة بمديرية السبعين

منذ 1 ساعة 26 March، 2022
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