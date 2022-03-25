أميرعبداللهيان: مستعدون للجولة الخامسة من الحوار مع الرياض

وأضاف أمير عبد اللهيان في هذا الحوار المتلفز، “هناك مشاكل وتحديات أمام العلاقات الإيرانية السعودية، ونحن نعمل على قدم وساق لإبقاء ابواب الحوار مفتوحة بين البلدين”.

وفيما أشار إلى أن قطع العلاقات تم من جانب السعودية، أكد أميرعبداللهيان ان إيران “تمتلك علاقات ودية مع العديد من الدول العربية بما في ذلك الكويت والإمارات”، مضيفا أن “السعودية كانت أول دولة قطعت العلاقات مع إيران”. وفي السياق، قال وزير الخارجية الايراني “لدينا بعض التحفظات بشأن السياسة السعودية، الا اننا لم نقطع العلاقات مع هذا البلد”.