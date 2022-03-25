ماكرون: اتفقت مع أردوغان على العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على العمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا و”إرساء السلام الدائم هناك”.

جاء ذلك في بيان صادر عن قصر الإليزيه، الخميس، حول لقاء الرئيسين التركي والفرنسي على هامش القمة الطارئة لزعماء حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح البيان أن الزعيمين تناولا خلال اللقاء الوضع الإنساني المتدهور في أوكرانيا ومدينة ماريوبول على وجه الخصوص، كما قررا تنفيذ “عمليات إنسانية مشتركة”.

وأكدا على ضرورة استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لوقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: ا ف ب +الاناضول