ألمانيا تقر بعدم قدرتها على حظر الغاز الروسي

أقرّ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ألمانيا لا تزال غير قادرة على فرض حظر فوري على الفحم والنفط والغاز من روسيا، لكنه أشار إلى أنه تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو هذا الهدف.

وجاء تصريح الوزير الألماني في كلمة اليوم في البوندستاغ الألماني، حيث قال “ما زلنا غير قادرين على فرض حظر فوري على الفحم والنفط والغاز من روسيا. يجب الاعتراف بذلك، ومن المرير الاعتراف بذلك. لكن لمجرد أننا لا نستطيع فعل ذلك حتى الآن لا يعني أننا لا نفعل أي شيء. خطوة بخطوة نحن منخرطون الآن في الحد من الفحم والنفط والغاز بشكل استراتيجي”. وأعرب الوزير الألماني عن امتنانه للشركات الألمانية التي تشارك في الحد من استخدام موارد الطاقة الروسية، وقال: “إنني ممتن للشركات (في ألمانيا) التي تشارك بالفعل خطوة بخطوة في تنفيذ الحظر”.

وفي وقت سابق، فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو. وفي ظل العقوبات الغربية، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

المصدر: روسيا اليوم