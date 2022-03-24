قوى الامن: توقيف 4 سوريين بجرم سرقة معرض للسيارات في زحلة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “أحيل إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية محضر تحقيق من قبل مخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي، بادعاء أحد المواطنين حول تعرض معرض السيارات الذي يملكه للسرقة بواسطة الكسر والخلع، حيث تمت سرقة 20 إطارا ومستلزماتها، و200 ليتر زيت، ومحرك سيارة، وناقل سرعة، وأدوات ميكانيكية، وبعض الخردة. وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي 170.000.000 ل. ل.

بعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان تواجد أحد الفاعلين وتوقيفه، ويدعى:

-خ. ص. (مواليد عام 1977، سوري الجنسية) بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وصرح أنه استلم المسروقات من أحد الأشخاص ويدعى:

-و. ش. (مواليد عام 1988، سوري الجنسية)

باستماعه، اعترف بدوره بارتكابه للسرقة عن طريق مفتاح مستعار، وقيامه فيما بعد بكسر القفل، وقص الشبكة من أجل إبعاد الشبهات عنه كونه كان يعمل سابقا لدى المدعي.

كما أوقف عناصر المفرزة السوريين:

-ف. ص. (مواليد عام 1981)

-ك. ص. (مواليد عام 1991)

لإقدامهما على شراء بعض المسروقات وبيعها، وصرحا أن المسروقات المتبقية التي لم يتم بيعها، جرى نقلها إلى المدعو (خ. ص).

أودع الموقوفون المرجع المختص، وتم تسليم المضبوطات إلى المدعي، وجرى حجز البيك آب الذي استعمل في عملية السرقة، بناء على اشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام