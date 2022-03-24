مجلس الأمن لم يتبن مشروع القرار الروسي حول أوكرانيا

مجلس الأمنلم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع القرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا الذي قدمته روسيا.

وصوتت لصالح مشروع القرار، يوم الأربعاء، روسيا والصين، بينما امتنع الأعضاء الـ 13 الآخرون في مجلس الأمن الدولي عن التصويت.

وكان ممثلو الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي قد ألمحوا إلى أنهم لن يؤيدوا مشروع القرار، حيث يعتبرون روسيا “الدولة المعتدية” ويحملونها المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وكان المشروع الروسي ينص على وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين من مناطق القتال “بشكل آمن وطوعي ودون أي عائق”، ويطالب بحماية المدنيين وعدم استخدام البنية التحتية المدنية لنشر المواقع العسكرية.

المصدر: وكالات