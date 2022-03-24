نوفاك: لا يوجد لدى أوروبا أي بديل للغاز الروسي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أوروبا لا تمتلك ما تستبدل به الغاز الروسي في الوقت الراهن، ولن يكون لديها أي بديل خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال نوفاك في حديث لقناة روسيا 1: “عليكم أن تحكموا بأنفسكم: أما بخصوص قطاع الغاز، فنقوم بتوريد نحو 200 مليار متر مكعب، بينما تستهلك أوروبا 500 مليار متر مكعب، وهذا نحو 60% من الصادرات”.

وأضاف: “هذا لا يمكن استبداله خلال سنة واحدة ولا خلال 3 سنوات أو 5 سنوات”.

وتعليقا على إمكانية تخلي الاتحاد الأوروبي عن مشتريات الوقود الروسي، قال نوفاك إن “كل شيء ممكن في هذه الحياة”، لكن التخلي التام عن موارد الطاقة يشبه “سيناريو نهاية العالم”، حسب قوله.

المصدر: نوفوستي