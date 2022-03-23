الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و514 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء انه تم تسجيل 8 وفيات و514 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة تعافٍ خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن “4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في طولكرم، وحالة في الخليل، وأخرى في مدينة القدس”، وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “سلفيت 8، قلقيلية 9، بيت لحم 33، جنين 13، نابلس 18، رام الله والبيرة 34، ضواحي القدس 2، طولكرم 5، الخليل 7، قطاع غزة 205، مدينة القدس 180”.

ولفتت الوزيرة الى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “سلفيت 10، قلقيلية 2، بيت لحم 16، جنين 18، نابلس 10، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 4، طولكرم 4، الخليل 30، طوباس 10، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 970، مدينة القدس 250”.

المصدر: وكالة وفا