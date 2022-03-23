الجيش: توقيف أشخاص في منطقة الحمرا لترويجهم المخدرات وتزويرهم معاملات ووثائق

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحمرا السوريين (ع.غ) و(أ.ع)، لقيامهما بترويج المخدرات وتعاطيها، وتسهيل دخول سوريين خلسة إلى الأراضي اللبنانية مقابل بدل مادي، والتجول دون أوراق قانونية، وقيام الثاني بتزوير معاملات ووثائق على اختلاف أنواعها للسوريين. وقد ضبطت مع الأول عملة مزورة ودراجة نارية في داخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون. كما أوقفت الدورية المواطن (ع.م) مالك الدراجة المضبوطة لتعاطيه المخدرات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام