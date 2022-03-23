لجنة الأسير سكاف: عملية بئر السبع البطولية تأتي ردا على جرائم العدو

باركت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان، “العملية البطولية التي نفذها اليوم الشاب الفلسطيني أحمد أبو قيعان في شوارع بئر السبع، والتي قتل خلالها أربعة إسرائيليين وأصيب إثنان آخران، من خلال الطعن و الدهس، حيث استشهد على إثرها منفذ العملية”.

واعتبرت اللجنة أن “هذه العمليات التي ينفذها الشبان الفلسطينيون تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم العدو الصهيوني، لأن العدو لا يفهم الا بلغة القوة التي أثبتت جدواها على مر السنين، والتي سيتحرر من خلالها باقي اسرانا وأراضينا ومقدساتنا”.

ورأت أن “هذه العمليات حققت توازن رعب مع العدو الذي بات يحسب ألف حساب لكل خطوة يريد القيام بها على أرض فلسطين، لأن المقاومين الفلسطينيين يقفون بالمرصاد أمام تحركات العدو”.

وتوجهت اللجنة بالتحية لروح الشهيد الشاب أحمد أبو قيعان، وإلى جميع الشهداء الذين سقطوا في سبيل مواجهة العدو.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام