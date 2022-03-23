سبع سنوات من الصمود اليمني نحو النصر النهائي

بدعوة من سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق، وفي السنة السابعة بتوقيت صمود الشعب اليمني اقيمت ندوة حضرها فعاليات سورية وفلسطينية ورئيس اتحاد الكتاب العرب وخبراء سياسيون.

تحدث السفير اليمني عبدالله صبري عن صمود الشعب اليمني وقوة اليمنيين في مواجهة العدوان السعودي على بلادهم، وجاء على ذكر الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق الأطفال والنساء والشيوخ إضافة لاستهداف المدنيين في المناطق السكنية والمراكز الحيوية، وتدمير المدارس والمستشفيات والبنى التحتية في جميع انحاء اليمن، بالمقابل أشاد بدور دول محور المقاومة في الوقوف الى جانب اليمن.

د. بسام أبو عبدالله الاكاديمي والباحث السياسي السوري ذكر بدوره الكثير من مقومات القوة والصمود اليمنية وخصَّها بعبارة “اليمن مقبرة الغزاة” وهذا ما أكد على ان العدوان السعودي يجهل هذه الحقيقة التاريخية أو أنه يتجاهلها.|

الدعم الأميركي والغربي للعدوان والسكوت عنه أحد اسباب استمرار هذه الحرب طيلة الفترة الماضية، وهذا ما تسبب بكل هذه المآسي على الشعب اليمني الذي لم يرضخ رغم الويلات التي شهدها.

واكد انور رجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين_ القيادة العامة على اهمية تضافر القوى الفلسطينية المقاومة مع اليمن الشقيق لان القضية واحدة والعدوان واحد حتى وان تنوعت ادواته.

هذا اللقاء يأتي ايضاً في اطار الإحتفاء بالصمود اليمني الذي لا بد ان يسطر النصر النهائي حسب ما تشهده الأحداث في اليمن وداخل مملكة آل سعود.