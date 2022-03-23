قوى الامن: توقيف سارقين بالجرم المشبوه

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة متعددة لكميات من الحديد والألمنيوم وكابلات كهربائية في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي جهودها الاستعلامية لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هوية مشتبه فيهما، وهما:

– ج. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)

– ر. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)

بتاريخ 18-3-2022، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء تنفيذهما عملية سرقة من داخل أحد المستشفيات في ضبية. وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما: أدوات تستخدم للسرقة وسكين، ومحول كهرباء وكمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بنفيذهما ما يتخطى الـ12 عملية سرقة من الحديد والألمنيوم وكابلات كهربائية ومعدات صناعية. كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات.

أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام