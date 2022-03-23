شركة “توتال” الفرنسية توقف شراء النفط من روسيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 13:36

شركة “توتال” الفرنسية توقف شراء النفط من روسيا (روسيا اليوم)

منذ 40 mins 23 March، 2022
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