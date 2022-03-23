شركة “توتال” الفرنسية توقف شراء النفط من روسيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 13:36
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مصادر أمنية صهيونية تحذر من اتساع دائرة العمليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 بعد عملية بئر السبع
شرطة الاحتلال: اعتقال اثنين من أشقاء منفذ عملية بئر السبع للاشتباه بعدم منعهم إياه من تنفيذ العملية
الخارجية الكويتية ترحب ببيان رئيس الحكومة حول تجديد التزام لبنان بالاجراءات اللازمة لإعادة العلاقات مع الدول الخليجية
الدفاع الروسية: إصابة 97 مرفقا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وإسقاط مقاتلة و16 مسيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الدفاع الروسية: مروحيات روسية من طراز "الصياد الليلي" تدمر 8 دبابات و5 مدرعات وأسلحة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة "أورجيف" الأوكرانية بمقاطعة روفني بسلاح عالي الدقة أطلق من البحر
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغرب يعمل الآن على عزل روسيا والنيتو يتوسع شرقا وهذا تهديد لأمننا
لافروف: الأوروبيون لم يلتزموا بالاتفاقيات مع روسيا ولا يمكن لأي دولة أن تضمن أمنها على حساب أمن الدول الأخرى
لافروف: المفاوضات مع أوكرانيا تسير بشكل صعب وكييف تغير مواقفها بشكل مستمر ومن مصلحة واشنطن إطالة امد العمل العسكري
لافروف: إذا أرسل النيتو قوات حفظ سلام الى أوكرانيا فسيتسبب ذلك بصدام مباشر بين القوات الروسية والحلف
الكرملين: الرئيسان الروسي والفرنسي ناقشا هاتفياً الوضع في أوكرانيا بما في ذلك المفاوضات الروسية الأوكرانية
الخارجية الروسية: وفد التفاوض الأوكراني لا يمثّل أوكرانيا بقدر ما يمثل الولايات المتحدة
نائب رئيس الوزراء الروسي: صعود سعر الغاز الطبيعي الى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب ليس سقفا نهائيا
السفير الروسي في واشنطن يحذر الإدارة الاميركية والغرب من مخاطر ضخ أسلحة في كييف وإرسال مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس: أي وقف متسرع لواردات الغاز والنفط من روسيا سيؤدي الى ركود في المانيا
شولتس: ينبغي للعقوبات أن لا تحدث ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا
رئيسة البنك المركزي الأوروبي تعبر عن قلقها من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور دمشق على رأس وفد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
عبد اللهيان: العلاقات السورية الإيرانية تمر بأفضل الظروف ونحن في خندق واحد وإيران تدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً
وزير الخارجية السوري: المناقشات مع عبد اللهيان ستشمل الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة والعالم
الإمام الخامنئي قدم التعازي بوفاة العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين محمدي ريشهري الذي وافته المنية مساء الإثنين
حزب الله ينعى العالم الجليل حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمدي ريشهري
حزب الله: تلقينا نبأ الوفاة بأسى كبير على فقدان عالم مجاهد عمل لعقود طويلة في خدمة الإسلام والثورة والجمهورية الإسلامية
حزب الله: نتقدم بالعزاء من الإمام الخامنئي ومن المسؤولين والعلماء في الجمهورية الإسلامية والحوزات العلمية وعائلته ومحبيه
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: قواتنا المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي في 23 مجالاً من المجالات العسكرية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يزور سوريا ولبنان غداً الأربعاء للقاء عدد من مسؤولي البلدين
منظمة الصحة العالمية: دول اوروبية عدة تسرعت جدا في إلغاء قيود كوفيد 19
الإمام الخامنئي قدم التعازي بوفاة العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين محمدي ري شهري الذي وافته المنية مساء الإثنين
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: قواتنا المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي في 23 مجالاً من المجالات العسكرية
منظمة الصحة العالمية: دول اوروبية عدة تسرعت جدا في إلغاء قيود كوفيد 19
منظمة الصحة العالمية: دول اوروبية عدة تسرعت جدا في الغاء قيود كوفيد 19
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع وصول المنخفض الجوي البارد
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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شركة “توتال” الفرنسية توقف شراء النفط من روسيا (روسيا اليوم)
منذ 40 mins
23 March، 2022
النفط الروسي
شركة توتال
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