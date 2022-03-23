وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يصل دمشق لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 11:34

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يصل دمشق لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة (سانا)

منذ 25 mins 23 March، 2022
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