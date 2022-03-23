سلاح الجو الروسي قصف 97 هدفاً لمرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 11:32

سلاح الجو الروسي قصف 97 هدفاً لمرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 23 March، 2022
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