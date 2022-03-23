الهيئات النسائية في حزب الله كرمت الأمهات في عيدهن في تعمير عين الحلوة

زار وفد من الهيئات النسائية في حزب الله- شعبة عين الحلوة، عددا من الأمهات في منازلهن في تعمير عين الحلوة، بمناسبة عيد الأم وذكرى مولد الإمام المهدي(عجل) في الخامس عشر من شهر شعبان، تخللت الزيارات تقديم التهاني والتبريكات لهن بالمناسبة وتوزيع الورود والهدايا الرمزية تكريما لهن.

اختتمت الجولة بزيارة الحاجة المسنة زمزم الديراني في منزلها حيث أقيمت مأدبة غداء على شرفها وتم قطع قالب الحلوى احتفاء بالمناسبة. أشرف على النشاط مسؤولة الهيئات النسائية في عين الحلوة سالي فرحات، وعدد من العاملات في الشعبة، وشكر الجميع للوفد مبادرته والتفاتته تجاه أمهات منطقة التعمير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام