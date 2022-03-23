زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 01:48
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مقتل 4 مستوطنين في عملية دهس وطعن بمدينة بئر السبع بالداخل الفلسطيني المحتل واستشهاد منفذ العملية
مصادر فلسطينية: قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية الطعن محمد غالب أبو القيعان في بلدة حورة بالنقب
المتحدث باسم حماس: توافق عملية الطعن في بئر السبع مع ذكرى استشهاد الشيخ ياسين يؤكد صوابية وديمومة النهج الذي أسسه الشيخ
المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: نشيد بعملية بئر السبع البطولية ونؤكد أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال
الجبهة الديمقراطية: نؤكد على ديمومة الاشتباك مع الاحتلال رفضاً لجرائمه وأن المقاومة بكل أشكالها هي خيار شعبنا للخلاص
لجان المقاومة في فلسطين: ندعو أبناء شعبنا إلى المزيد من العمليات البطولية وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها
حركة المجاهدين الفلسطينية: العملية البطولية في مدينة بئر السبع المحتلة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال
الهلال الأحمر الفلسطيني: 54 إصابة بينها 7 بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
الرئيس عون يواصل زيارته الرسمية إلى إيطاليا وعقد في روما لقاء مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
الرئيس عون: مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً وليس لحزب الله المكوّن من لبنانيين والذي حرر الجنوب أي تأثير على الواقع الأمني
الرئيس عون بعد اللقاء: لبنان مصر رغم الصعوبات على لملمة جراحه من تداعيات الأزمات المتشابكة التي يعاني منها
يعقد النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء عند الساعة 13:30 في مبنى كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك
وزارة الصناعة تحدد سعر مبيع طن الترابة السوداء بـ1,560,000 ليرة لبنانية وذلك لغاية 29/3/2022 على أن يصدر السعر أسبوعياً
الدفاع الروسية: سلاح الطيران الروسي دمر اليوم 83 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير 236 مسيرة و158 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات و1547 دبابة ومركبة مدرعة منذ بدء العملية
المتحدث باسم الكرملين: احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
المتحدث باسم الكرملين: الهدف الرئيسي من العملية في ماريوبول هو تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة
الكرملين: أوكرانيا ردت على بعض الوثائق التي قدمتها روسيا والمفاوضات أبطأ وأقل مغزى مما نريد
وزير الدفاع اليمني: العام الثامن من الصمود سيكون عام أعاصير اليمن
القطاعات الخدمية في اليمن تحذر من توقف خدمات الصحة والمياه والكهرباء والنقل والنظافة جراء استمرار الحصار
الإمام الخامنئي قدم التعازي بوفاة العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين محمدي ريشهري الذي وافته المنية مساء الإثنين
حزب الله ينعى العالم الجليل حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمدي ريشهري
حزب الله: تلقينا نبأ الوفاة بأسى كبير على فقدان عالم مجاهد عمل لعقود طويلة في خدمة الإسلام والثورة والجمهورية الإسلامية
حزب الله: نتقدم بالعزاء من الإمام الخامنئي ومن المسؤولين والعلماء في الجمهورية الإسلامية والحوزات العلمية وعائلته ومحبيه
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: قواتنا المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي في 23 مجالاً من المجالات العسكرية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يزور سوريا ولبنان غداً الأربعاء للقاء عدد من مسؤولي البلدين
منظمة الصحة العالمية: دول اوروبية عدة تسرعت جدا في إلغاء قيود كوفيد 19
الإمام الخامنئي قدم التعازي بوفاة العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين محمدي ري شهري الذي وافته المنية مساء الإثنين
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: قواتنا المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي في 23 مجالاً من المجالات العسكرية
منظمة الصحة العالمية: دول اوروبية عدة تسرعت جدا في إلغاء قيود كوفيد 19
منظمة الصحة العالمية: دول اوروبية عدة تسرعت جدا في الغاء قيود كوفيد 19
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع وصول المنخفض الجوي البارد
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
23 March، 2022
زيلينسكي
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