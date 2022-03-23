زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2022 - 01:48

زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 23 March، 2022
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