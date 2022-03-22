نصف منطقة ماريوبول باتت محررة وتحت سيطرة قوات دونيتسك والجيش الروسي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 15:20
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الرئيس عون: مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً وليس لحزب الله المكوّن من لبنانيين والذي حرر الجنوب أي تأثير على الواقع الأمني
الرئيس ميقاتي دعا الامم المتحدة الى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية
الرئيس نبيه بري يدعو إلى جلسة للجان المشتركة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين قبل ظهر يوم غد الأربعاء
النائب فضل الله: المصرف المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب اللبناني والضغط عليه أكثر مما هو مضغوط
فضل الله: المصارف هي من استنفرت حماتها السياسيين والطائفيين لتعطيل قانون الكابيتل كونترول لإبقاء تحكمها واستنسابيتها
الوزير ابيض: يُمكن للصناعة الدوائيّة المحليّة أن تشكّل خشبة الخلاص لكثير من مشاكل القطاع الصحي وموضوع انقطاع الدواء
المفتي قبلان: لضرورة تفعيل دور الحكومة والأجهزة وتشكيل "هيئة طوارئ" لمواجهة فلتان الأسواق والتجار ودكاكين الدولار
بيسكوف: الكرملين لم يكشف عن تفاصيل المفاوضات الروسية الأوكرانية حتى لا يضر بعملية التفاوض
الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على وشك الانهيار والمسألة تكمن في أي نهج ستختار واشنطن
الخارجية الروسية: على الولايات المتحدة التوقف عن خلق تهديدات لروسيا والتأثير على كييف
الدفاع الروسية تعلن إصابة 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: تشكيل من مروحيات "الصياد الليلي" يدمر 9 دبابات أوكرانية و7 مدرعات
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لـCNN: ليس من مصلحتنا تطور الحرب في أوكرانيا واستخدام أسلحة دمار شامل
الخارجية الصينية: على واشنطن رفع قيود التأشيرات عن المسؤولين الصينيين وإلا سنرد بإجراءات مقابلة
وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الأمريكي أكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل بأوكرانيا
الهلال الاحمر الفلسطيني: 54 اصابة خلال التصدي لقوات الاحتلال في مخيم قلنديا
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة العدو
قوات العدو تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يستعدون لمعركة هي الأكبر منذ العام 2004 لانتزاع حقوقهم ورفضاً لسياسة الاحتلال ضدهم
حركة حماس: الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن القدس والمقاومة تقف للعدو بالمرصاد
القطاعات الخدمية في اليمن تحذر من توقف خدمات الصحة والمياه والكهرباء والنقل والنظافة جراء استمرار الحصار
إنطلاق الدورة الـ 48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد
سيول تتهم بيونغ يانغ بانتهاك اتفاقية الحد من التوتر بين الكوريتين
التلفزيون الصيني: لا أجانب على متن الطائرة المنكوبة ولم يتم العثور على جثث الركاب
الصين تعزل مدينة يسكنها 9 ملايين شخص بعد تسجيل نحو 5000 آلاف إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد
ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة والديزل أويل 30 ألف ليرة والغاز 8 آلاف ليرة
الامام الخامنئي قدم التعازي بوفاة العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين محمدي ري شهري الذي وافته المنية مساء الاثنين
منظمة الصحة العالمية: دول اوروبية عدة تسرعت جدا في الغاء قيود كوفيد 19
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع وصول المنخفض الجوي البارد
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه
مواجهات بين الشبان الفلسطيين وجنود الاحتلال الصهيوني في مخيم الامعري في رام الله بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين أسامة عبد محسن وعلي أبو عطية بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما بمخيم الأمعري
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
نصف منطقة ماريوبول باتت محررة وتحت سيطرة قوات دونيتسك والجيش الروسي (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
22 March، 2022
اخبار اوكرانيا
ماريوبول
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