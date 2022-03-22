هاشم: الحكومة مطالبة بالبحث في قضايا الناس الحياتية

طالب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح الحكومة بـ”البحث خلال جلستها، في القضايا الملحة وفي اولويتها قضايا الناس الحياتية والمعيشية وما آلت اليه امور البلاد بعد تفاقم الازمات وتراكمها وانعدام قدرة المواطن على تأمين متطلباته الغذائية والصحية، مع الغلاء الفاحش وجشع التجار وغياب التوازن في الاستشفاء والطبابة”.

ورأى أن “ما زاد الامور تعقيدا، قرارات المصارف ما يستوجب معالجة تصرفهم بسرعة قصوى لتصل حقوق الموظفين والمودعين الى اصحابها، وهذه مسؤولية الدولة تجاه ابنائها”.

وأكد أن “الحلول الآنية والمجتزأة لن تنفع، بل لا بد من خطة انقاذية للبناء عليها، والا ستستمر الامور في الانحدار، والخشية الذهاب الى الاسوأ بعد ما آلت اليه امور البلد من وضع مترد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام