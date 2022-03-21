كورونا في ايران.. تسجيل 52 وفاة و1256 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الاثنين انه تم تسجيل 52 وفاة جديدة و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة “عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد الى 139 الفا و662 شخصا”، وأشارت الى “تسجيل الف و256 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و142 الفا و289 شخصا”.

وأضافت الوزارة أن “الف و 936 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة”، وتابعت ان “اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و828 الفا و714 شخصا لغاية الآن”.

المصدر: وكالة مهر