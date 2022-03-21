وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط ستقفز إلى 300 دولار للبرميل والبعض يرى أنها قد تصل إلى 500 دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 14:28

وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط ستقفز إلى 300 دولار للبرميل والبعض يرى أنها قد تصل إلى 500 دولار

منذ 42 mins 21 March، 2022
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