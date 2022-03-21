واشنطن: ندرب حلفاءنا الأوكرانيين منذ الـ2014 على استخدام الأسلحة التي نرسلها وهم جاهزون لذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 01:36

واشنطن: ندرب حلفاءنا الأوكرانيين منذ الـ2014 على استخدام الأسلحة التي نرسلها وهم جاهزون لذلك

منذ 20 mins 21 March، 2022
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