القوات المسلحة اليمنية تضرب أهدافا في جدة وجيزان ضمن عمليات كسر الحصار

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان.

وفي بيان تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحي سريع اوضح أن” المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية تمت بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس2 وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وحذر العميد سريع في نص البيان”العدو السعودي بان القوات المسلحة اليمنية بدأت بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار ، وانها بالتوكل على الله لن تتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة”.

المصدر: المسيرة