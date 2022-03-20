إعلام العدو : إصابة جنديين في عملية طعن بحي باب العامود بالقدس (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2022 - 19:04

إعلام العدو : إصابة جنديين في عملية طعن بحي باب العامود بالقدس (قناة الأقصى)

منذ 1 ساعة 20 March، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة