قوات الاحتلال تغلق باب العامود في القدس وتمنع الأهالي من التجوّل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 19:04

قوات الاحتلال تغلق باب العامود في القدس وتمنع الأهالي من التجوّل

منذ 2 ساعة 20 March، 2022
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