إعلام العدو: إصابة أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية بعملية الطعن عند باب العامود بالقدس،وانسحاب المنفذ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2022 - 19:04

إعلام العدو: إصابة أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية بعملية الطعن عند باب العامود بالقدس،وانسحاب المنفذ

منذ 2 ساعة 20 March، 2022
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